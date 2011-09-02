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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 14:32 BJT

〔澳洲股市〕收低1.5%,美国非农就业数据出炉前投资者离场观望

路透悉尼9月2日电---澳洲股市周五收低1.5%,因投资者在关键的美国非农就业数据出炉前离场观望,部分人士担心,该数据可能会释出美国经济滑向衰退的新信号.

矿业股和大型银行股领跌,美国股市周四收挫,结束四日涨势.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收低64.57点至4,242.9点.指数周四上涨0.3%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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