〔澳洲股市〕收低1.5%,美国非农就业数据出炉前投资者离场观望

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼9月2日电---澳洲股市周五收低1.5%,因投资者在关键的美国非农就业数据出炉前离场观望,部分人士担心,该数据可能会释出美国经济滑向衰退的新信号.
矿业股和大型银行股领跌,美国股市周四收挫,结束四日涨势.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收低64.57点至4,242.9点.指数周四上涨0.3%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。