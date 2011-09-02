太空垃圾即将迎来碰撞"临界点"

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透佛罗里达州卡纳维拉尔角9月1日电---美国周四发表研究称，地球周边的太空碎片已到了碰撞“临界点”，如发生碰撞会产生更多碎片，对宇航员和卫星构成威胁。
美国国家研究理事会（National Research Council）在研究中称，美国宇航局（NASA）需要制定新的战略计划，减少火箭残骸、废弃卫星和数以千计的太空垃圾构成的危险，它们正以每小时28,164公里的速度围绕地球飞行。
美国卫星产业协会（Satellite Industry Association）数据显示，太空碎片对约1,000个运行中的商业、军事和民用地球卫星构成威胁，去年全球卫星产业收入为1,680亿美元。
世界首次太空碰撞事件发生在2009年，美国铱星公司（Iridium）一颗运营中的通信卫星与俄罗斯一颗报废的卫星在西伯利亚上空789公里处相撞，产生数以千计新的轨道碎片。
2007年，中国试射反卫星导弹，摧毁了中国一颗报废的气象卫星，外界认为这是反卫星武器试验，对此予以普遍谴责。
美国国家研究理事会称，2006年12月，美国太空监控网（U.S. Space Surveillance Network）监测到9,949个轨道碎片，而2011年7月已升至16,094个，其中近20%来自中国自己摧毁的风云1-C卫星。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。