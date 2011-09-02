太空垃圾即将迎来碰撞"临界点"

(本文由路透中文网编译提供)

路透佛罗里达州卡纳维拉尔角9月1日电---美国周四发表研究称，地球周边的太空碎片已到了碰撞“临界点”，如发生碰撞会产生更多碎片，对宇航员和卫星构成威胁。

美国国家研究理事会（National Research Council）在研究中称，美国宇航局（NASA）需要制定新的战略计划，减少火箭残骸、废弃卫星和数以千计的太空垃圾构成的危险，它们正以每小时28,164公里的速度围绕地球飞行。

美国卫星产业协会（Satellite Industry Association）数据显示，太空碎片对约1,000个运行中的商业、军事和民用地球卫星构成威胁，去年全球卫星产业收入为1,680亿美元。

世界首次太空碰撞事件发生在2009年，美国铱星公司（Iridium）一颗运营中的通信卫星与俄罗斯一颗报废的卫星在西伯利亚上空789公里处相撞，产生数以千计新的轨道碎片。

2007年，中国试射反卫星导弹，摧毁了中国一颗报废的气象卫星，外界认为这是反卫星武器试验，对此予以普遍谴责。

美国国家研究理事会称，2006年12月，美国太空监控网（U.S. Space Surveillance Network）监测到9,949个轨道碎片，而2011年7月已升至16,094个，其中近20%来自中国自己摧毁的风云1-C卫星。（完）