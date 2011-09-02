《美国经济焦点》消费者信心下挫料拖累8月非农就业增长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美国8月非农就业人口料增加75,000人
* 消费者信心挫跌以及Verizon员工罢工料抑制雇佣活动
* 失业率料持稳在9.1%
* 若就业报告疲弱,或将助推更多货币宽松举措
路透华盛顿9月2日电---消费者信心下挫可能妨碍本已紧张的美国企业在8月增聘人手,令美国联邦储备理事会(美联储, FED)继续承受采取更多货币刺激方案以扶助经济的压力.
受到密切关注的美国政府就业报告将在周五出炉.尽管该报告或将凸显出该国经济的脆弱状况,但鉴于裁员人数并未上涨太多,分析师表示预期中的就业放缓并非衰退的信号.
Verizon Communications(VZ.N)约45,000名员工罢工,料将也对8月非农就业数字构成拖累.
"对于经济而言,8月是一个比较艰难的月份,"穆迪Analytics资深分析师Ryan Sweet称."我们看到了金融市场收紧.我认为企业将以暂缓雇佣的方式作出一些应对."
根据路透调查,非农就业岗位料增加75,000个,7月时为增长117,000个.美国劳工部将在1230GMT发布报告.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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