〔企业并购〕伦敦证交所初步洽谈收购LCH.Clearnet清算所

路透伦敦9月2日电--伦敦证交所(LSE.L)正在商谈收购其主要清算所LCH.Clearnet,可能会将这项珍贵的欧洲资产从数据提供商Markit与对手Nasdaq OMX(NDAQ.O)眼皮底下夺走.

LSE周五称,"正与LCH.Clearnet就可能的交易开展磋商",并补充说讨论"处于初步阶段".

就在三个月前,LCH.Clearnet表示已有买家前来接洽.

收购LCH.Clearnet对伦敦证交所而言具有意义,因为此举将使该证交所区别于不拥有主要清算所的多数大型对手,且在欧洲监管方重点关注清算事宜之际,伦敦证交所还能凭借该交易重新定位.(完)