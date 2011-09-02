《外汇动态》欧洲开盘:欧元/美元小幅走低,等待美国非农就业报告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0643GMT--欧元兑美元小幅走低至1.4234美元,不过从亚洲主权投资者正买入欧元以防守期权边界的报导中寻获一些支持.
瑞郎再次上扬,美元兑瑞郎CHF=跌0.4%至0.7926瑞郎,欧元兑瑞郎EURCHF=跌0.5%至1.1289.
定于1230GMT公布的美国非农就业报告将成为主要的焦点,好于预期的数据可能会略微利好美元.
纽约时报周四称,监督美国抵押借款市场的美国联邦住房金融局(FHFA)正准备向"超过12家"大型银行提起诉讼,控告其在房地产泡沫时期对打包和出售的抵押贷款的质量做了错误的阐述[ID:nCN1940991],此报导令风险货币稍稍承压.
澳元兑美元AUD=D4跌0.2%至1.0703美元,新西兰元兑美元跌0.1%至0.8497美元.美元兑日圆JPY=小幅走软至76.83.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。