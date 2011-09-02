《外汇动态》欧洲开盘:欧元/美元小幅走低,等待美国非农就业报告

0643GMT--欧元兑美元小幅走低至1.4234美元,不过从亚洲主权投资者正买入欧元以防守期权边界的报导中寻获一些支持.

瑞郎再次上扬,美元兑瑞郎CHF=跌0.4%至0.7926瑞郎,欧元兑瑞郎EURCHF=跌0.5%至1.1289.

定于1230GMT公布的美国非农就业报告将成为主要的焦点,好于预期的数据可能会略微利好美元.

纽约时报周四称,监督美国抵押借款市场的美国联邦住房金融局(FHFA)正准备向"超过12家"大型银行提起诉讼,控告其在房地产泡沫时期对打包和出售的抵押贷款的质量做了错误的阐述[ID:nCN1940991],此报导令风险货币稍稍承压.

澳元兑美元AUD=D4跌0.2%至1.0703美元,新西兰元兑美元跌0.1%至0.8497美元.美元兑日圆JPY=小幅走软至76.83.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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