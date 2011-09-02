〔欧元债市〕德国公债因避险买盘开高,关注美国非农就业数据

路透伦敦9月2日电---德国公债周五上涨,受避险买盘提振,因有迹象显示希腊将无法达到其2011年赤字目标,这突显了对欧元区债务危机的担忧;此外,近期公布的黯淡美国数据,亦增强人们对今日稍晚将公布的非农就业数据或将表现疲弱的担忧.