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债券 | 2011年 9月 2日 星期五 14:53 BJT

〔欧元债市〕德国公债因避险买盘开高,关注美国非农就业数据

路透伦敦9月2日电---德国公债周五上涨,受避险买盘提振,因有迹象显示希腊将无法达到其2011年赤字目标,这突显了对欧元区债务危机的担忧;此外,近期公布的黯淡美国数据,亦增强人们对今日稍晚将公布的非农就业数据或将表现疲弱的担忧.

本周意大利和西班牙公债标售需求低迷,周四公布制造业的数据表现欠佳,都刺激市场的风险厌恶情绪,从而给德国公债带来支撑.

对于美国是否将陷入衰退,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出第三轮量化宽松举措的机率有多大的问题,周五出炉的美国非农就业数据将提供更多线索.

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