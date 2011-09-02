〔中国股市〕沪综指缩量收低逾1%,新股发行节奏再提速打击买气

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京9月2日电---中国股市沪综指周五收跌1.1%,全周累计下跌逾3%.紧缩政策仍将持续的预期持续发酵,而下周将迎来八只新股发行,显示扩容节奏再度加快,均给市场带来压力.分析人士预期,大盘短线仍会保持阴跌,料先测试2,500点附近的支撑.
沪综指.SSEC收报2,528.28点,跌27.762点,或1.09%.沪市A股成交额约558亿元人民币,创近14个月新低,前一成交额低位为去年7月8日的502.67亿元.
"今天大的利空没有,但技术上看五日、30日均线都向下运行,压力比较大.我们预计大盘在触及去年低点2,319点以前都会保持阴跌的节奏."太平洋证券分析师周雨称.
根据交易所安排,下周新股发行步伐再度加快,合计有巴安水务、通光线缆等八只新股发行,发行规模逾两亿股.
沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,803.8点,跌1.03%,成交量为215,382手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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