〔全球金市〕现货金持稳,投资者在美国非农就业数据出炉前离市观望

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月2日电---金价周五持稳,因在今日稍晚公布重要的美国非农就业数据之前,投资者离市观望.近期公布的数据对美国经济形势发出了喜忧参半的信号.
在美国公布8月就业报告之前,市场可能保持警惕.该报告将于1230GMT公布.据路透调查显示,非农就业岗位料增加7.5万个,较7月11.7万的增幅有所减缓.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。