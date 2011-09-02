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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 14:59 BJT

〔全球金市〕现货金持稳,投资者在美国非农就业数据出炉前离市观望

路透新加坡9月2日电---金价周五持稳,因在今日稍晚公布重要的美国非农就业数据之前,投资者离市观望.近期公布的数据对美国经济形势发出了喜忧参半的信号.

在美国公布8月就业报告之前,市场可能保持警惕.该报告将于1230GMT公布.据路透调查显示,非农就业岗位料增加7.5万个,较7月11.7万的增幅有所减缓.

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