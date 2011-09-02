版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 15:14 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑瑞郎日内下跌1%,受宏观基金卖出拖累

路透伦敦9月2日电---欧元兑瑞郎EURCHF=周五日内下跌1%,交易商称,受杠杆基金和宏观基金卖出拖累,因投资者担忧欧元区债务危机,而瑞士央行没有在远期外汇市场进行干预.

欧元兑瑞郎触及日内低位1.1221瑞郎,继续周一未能突破1.2000後的大幅下跌.美元兑瑞郎CHF=下跌0.8%报0.7878瑞郎.(完)

--编译 李富强;审校 隋芬

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐