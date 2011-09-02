〔欧洲汇市〕欧元兑瑞郎日内下跌1%,受宏观基金卖出拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月2日电---欧元兑瑞郎EURCHF=周五日内下跌1%,交易商称,受杠杆基金和宏观基金卖出拖累,因投资者担忧欧元区债务危机,而瑞士央行没有在远期外汇市场进行干预.
欧元兑瑞郎触及日内低位1.1221瑞郎,继续周一未能突破1.2000後的大幅下跌.美元兑瑞郎CHF=下跌0.8%报0.7878瑞郎.(完)
--编译 李富强;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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