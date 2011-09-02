〔欧元区金融〕意大利整固财政的承诺不能打折扣--ECB管委诺沃特尼

路透奥地利阿尔巴赫9月2日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼警告称,意大利紧缩财政的承诺不能退缩,这是欧洲央行开始从市场购买意大利公债的基础.

在被记者问到意大利对整固财政的承诺时,诺沃特尼表示:"我对此非常关切."

"很显然(欧洲央行购买公债的)计划开始的基础,是寄给意大利政府的一封信,其中一些条件取决于意大利财政怎样回到可持续道路上,这不是秘密."

"至于我的观点,我对此非常慎重,认为这也是对意大利合作信用的考验,"他在周四称.(完)