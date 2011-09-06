《中国数据观测》8月末M2增幅料续创六年来新低,新增人民币贷款与上月持平

* 公布内容: 8月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间,最晚9月15日

--调查结果:

8月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比 14.3% 13.3%-15.0% 14.7% 19.2% 22

新增人民币贷款(亿元) 5,000 3,800-6,000 4,926 5,452 21

人民币贷款馀额同比 16.3% 15.7%-16.5% 16.6% 18.6% 14

--数据要点:

路透调查综合22家机构预测显示,中国8月末广义货币供应量(M2)同比增幅料为14.3%,续创六年来新低,并连续第五个月低于16%的年增长目标;当月新增人民币贷款5,000亿元,基本持平于上月.

分析人士称,随着季初因素消失,8月存款将恢复增长,M2也恢复正常增长,但由于去年同期基数较高,令同比增速继续回落.而在贷款增长受限、货币乘数维持低位以及外汇占款增势可能放缓的情况下,尽管季末有所回升,但M2增速总体回落态势难改.

兴业银行首席经济学家鲁政委强调,考虑到下半年市场流动性总体偏紧,法定存款准备金率的使用预计也将休止,而可能更多使用"窗口指导".而总体的政策取向则不会放松,即:不加息、不提准、不放松.

尽管中国8月制造业PMI指数止跌微升,提振了经济回稳的信心,但结合此前中国国务院总理温家宝的最新宏观表述,控通胀仍是宏观调控首要任务,紧缩调控难言放松.

瑞银的报告则认为,政府将保持稳定的宏观政策基调,并继续关注一些社会性的敏感问题,如食品价格通胀和房地产价格.而在12月初的中央经济工作会议召开前,如果出口下滑,并且工业生产和建设活动大幅放缓,那麽政府将放松政策,并且财政政策或将先行.

今年来,中国央行已三度加息,并六次上调存款准备金,目前大型金融机构存准率已达21.5%的历史高位.

面对居高不下的通胀压力,中国将坚持宏观调控取向不变.国务院总理温家宝强调,稳定物价总水平仍是首要任务,但同时要避免货币政策的滞後效应与多种因素叠加,对下一阶段实体经济产生过大影响.[ID:nCN1937855]

--市场影响:

在通胀阴霾下,若8月M2和信贷增长数据超过预期,则当前的紧缩政策就难言放松,悲观市场预期将打击股债市.中国股市沪综指.SSEC周五收报2,528.28点,跌27.762点,或1.09%.本周则下跌逾3%,创三个多月来最大单周跌幅.中国债市走势亦疲弱不改.

而若数据大幅逊于预估,那麽市场则会担心政策是否超调并会给实体经济带来负面影响,亦令金融市场承压.

中国央行近日祭出扩大准备金上缴范围新规,进一步收紧流动性.路透此前援引数位消息人士报导,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围.分析人士称,此举将冻结资金8,000-9,000亿元,相当于上调存款准备金率2-3次.[ID:nCN1927391]

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以下为本次路透调查的结果:

机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款馀额

(同比%) (10亿元人民币) (同比%)

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农业银行 13.7 530.0 ~

澳新银行 14.9 500.0 ~

交通银行 13.3 500.0 ~

中银国际 14.5 550.0 16.3

交银国际 14.8 600.0 16.5

美银-美林 15.0 530.0 16.4

建设银行 13.9 550.0 16.3

招商银行 14.3 550.0 16.3

大和资本市场 13.5 ~ ~

Forecast PTE 14.0 450.0 ~

海通证券 14.4 380.0 15.9

华融证券 14.3 512.6 15.7

华宝信托 14.3 550.0 16.2

ING 13.5 500.0 ~

民生证券 14.6 560.0 16.5

瑞穗证券 14.0 480.0 16.0

华侨银行 14.8 450.0 ~

领先国际金融资讯 13.7 500.0 16.2

国海证券 14.2 550.0 16.5

上海证券 14.5 450.0 16.2

渣打银行 14.5 550.0 ~

瑞银 14.6 500.0 16.4

注: ~ 表示数据不可得.(完)