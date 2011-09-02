〔路透调查〕全球经济不确定性升温料使澳洲央行9月继续按兵不动

路透悉尼9月2日电---周五公布的一份路透调查显示,澳洲央行料在下周政策会议上连续第10个月维持利率不变,且可能会保持观望立场直至明年初.

全球金融市场动荡及全球经济成长放缓引发的剧烈不确定性,将使得澳洲央行按兵不动,即使该央行对国内通胀表示警惕.

最新的路透调查中,受访19位分析师全部预期澳洲央行将在9月6日会议上保持利率不变.

分析师在逐步下调其加息预期,因美国和欧元区均在苦苦应对各自债务问题,导致投资者对全球经济体质的疑虑加剧.

调查预估中值显示,预计澳洲央行将维持利率在4.75%直至2012年第一季度,此後会再拾升息步伐.

但AMP、德意志银行、高盛和Westpac Bank则认为澳洲央行将在今年稍晚被迫减息.

澳洲央行迄今未提供有关其是否在考虑放宽政策的任何暗示.事实上,澳洲央行总裁史蒂文斯最近曾称,全球不确定性升温是否会抑制国内通胀,现在对此下结论还为时尚早.(完)