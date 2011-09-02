〔中国债市〕人民币利率互换续跌,下周或因准备金调整缴款呈现反弹

路透上海9月2日电---中国人民币利率互换(IRS)周五继续下跌.受到货币市场利率下跌的带动,IRS报价延续前日跌势,但跌幅有所放缓,由于市场对远期利率走势预测不一,多空博弈让成交偏于活跃.

交易员并表示,下周一(5日)将面临央行扩大准备金缴存范围後首次缴款,将对资金面造成一些影响,届时资金价格的波动可能会给让IRS报价止跌回升.

"对远期利率看升的幅度不一样,(市场)有分歧的时候,(IRS)成交就比较活跃."上海一银行交易员表示,"下周一就要第一次准备金调整了,IRS可能会反弹."

路透上周五援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为9月5日.[ID:nCN1927347]

此外,按照中国央行的惯例,每个月的5、15、25日亦为例行准备金缴款日,多退少补.

中国银行间市场七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周五仍走低,因大型银行此前为应对下周一(5日)准备金缴款准备较为充分,且市场流动性整体略显宽松[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 4.6329/4.7614 4.2942/4.3808 3.9950/4.0850 3.8783/3.9683 3.7967/4.0817

周四 4.6643/4.7971 4.3458/4.4358 4.0917/4.1767 3.9967/4.0883 3.9233/4.1867

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变动 -0.0314/-0.0357 -0.0516/-0.0550 -0.0967/-0.0917 -0.1184/-0.1200 -0.1266/-0.1050

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)