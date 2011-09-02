〔日本股市〕日经指数收低1.2%跌落9,000点,关注美国就业数据(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京9月2日电---日本股市日经指数周五收跌,重回9,000点大关下方,因日股经过连续六天上涨,加之美国非农就业数据即将出炉,令获利了结卖盘浮现.机械类股下挫,受累于资本支出数据疲弱.
日经指数8月累计下跌近9%,而该指数在过去六个交易日攀升4.9%.但目前,全球经济情况的不确定性令涨势受抑.
美国供应管理协会(ISM)周四数据中就业分项指标的下滑,令市场更加忧心,周五稍晚非农数据或许比部分人士原先的预期更为糟糕.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。