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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 15:44 BJT

〔日本股市〕日经指数收低1.2%跌落9,000点,关注美国就业数据(更新版)

(新增细节)

路透东京9月2日电---日本股市日经指数周五收跌,重回9,000点大关下方,因日股经过连续六天上涨,加之美国非农就业数据即将出炉,令获利了结卖盘浮现.机械类股下挫,受累于资本支出数据疲弱.

日经指数8月累计下跌近9%,而该指数在过去六个交易日攀升4.9%.但目前,全球经济情况的不确定性令涨势受抑.

美国供应管理协会(ISM)周四数据中就业分项指标的下滑,令市场更加忧心,周五稍晚非农数据或许比部分人士原先的预期更为糟糕.

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