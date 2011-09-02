〔日本债市〕公债期货自三周低位小幅上扬,後市可能聚焦供应面疑虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月2日电---日本政府公债期货周五自三周低位微涨,市场人士称美国非农就业数据可能巩固有关美联储推出更多宽松举措的预期.
未来数日市场焦点或将转向今年稍晚日本可能增加公债发行的问题上,因日本新任首相野田佳彦需着手制定大规模追加预算,协助灾後重--这将是第三次追加预算,先前两次规模相对较小.
"市场一直担心可能增加公债发行......如今新内阁已经组建,有人可能认为第三轮追加预算案即将成为现实,"PineBridge Investments固定收益部主管Tadashi Matsukawa称.
10年期日本公债期货2JGBv1升0.16点至142.29,周四曾触及三周低位142.04,当时受10年期公债标售前的对冲卖盘拖累.
成交清淡,17,678口的成交量不足周四的一半.
10年期公债收益率JP10YTN=JBTC下跌2.0个基点至1.060%,30年期公债收益率JP30YTN=JBTC下滑0.5个基点报2.010%.
传言上个月一直了结债券获利的日系银行再次逢低买入.(完)
0735GMT 当日涨跌 上日
报价 (基点) 收市价
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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.140% +0.0 0.140%
五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.345% -1.0 0.355%
10年期公债 JP10YTN=JBTC 1.060% -2.0 1.080%
20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.840% -1.5 1.855%
30年期公债 JP30YTN=JBTC 2.010% -0.5 2.015%
10年期公债期货<0#JGB:> 142.29 +0.16 142.13
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注:公债期货涨跌为点数.
若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)
--编译 许娜/李富强;审校 侯向明/蔡美珍
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。