〔日本债市〕公债期货自三周低位小幅上扬,後市可能聚焦供应面疑虑

路透东京9月2日电---日本政府公债期货周五自三周低位微涨,市场人士称美国非农就业数据可能巩固有关美联储推出更多宽松举措的预期.

未来数日市场焦点或将转向今年稍晚日本可能增加公债发行的问题上,因日本新任首相野田佳彦需着手制定大规模追加预算,协助灾後重--这将是第三次追加预算,先前两次规模相对较小.

"市场一直担心可能增加公债发行......如今新内阁已经组建,有人可能认为第三轮追加预算案即将成为现实,"PineBridge Investments固定收益部主管Tadashi Matsukawa称.

10年期日本公债期货2JGBv1升0.16点至142.29,周四曾触及三周低位142.04,当时受10年期公债标售前的对冲卖盘拖累.

成交清淡,17,678口的成交量不足周四的一半.

10年期公债收益率JP10YTN=JBTC下跌2.0个基点至1.060%,30年期公债收益率JP30YTN=JBTC下滑0.5个基点报2.010%.

传言上个月一直了结债券获利的日系银行再次逢低买入.(完)

0735GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.140% +0.0 0.140%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.345% -1.0 0.355%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 1.060% -2.0 1.080%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.840% -1.5 1.855%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 2.010% -0.5 2.015%

10年期公债期货<0#JGB:> 142.29 +0.16 142.13

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译 许娜/李富强;审校 侯向明/蔡美珍

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