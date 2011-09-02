中国富豪称猜疑或扼杀冰岛购地交易

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月2日电（记者 Sui-Lee Wee/黄燕）---中国地产大佬黄怒波周五表示，中国政府可能会迫使他停止到冰岛买地。他在冰岛的购地计划引发各方猜测，认为他或许是中国对外扩张政策的马前卒。

黄怒波已同意斥资10亿冰岛克朗（合880万美元），购买方圆300平方公里的冰岛Grimsstadir牧场，他计划在此建造一个高尔夫球场、一座酒店和一片户外娱乐区。

这是中国公司首次在冰岛进行的重大投资，但冰岛的战略位置引发了安全疑虑。

黄怒波在接受路透专访时说，“政府可能会说，‘不要去了，别制造麻烦’。”他所指的是公司向中国政府申请批准这宗交易。

他说道，“或许他们会想，‘不要影响中国和冰岛两国关系，引起不愉快’，那样我就只能放弃这个项目。”

黄怒波表示，中国政府有六个月时间来决定是否批准这宗跨国交易。

但他还说道，“他们没有理由不批准。旅游是我们双边关系的核心支点。”

这宗交易尚需获得冰岛政府的最终批准。冰岛内政部长乔纳森（Ogmundur Jonasson）周三告诉路透，由于涉及出售大片土地及其自然资源给一个外国人，因此这一交易需要仔细审查。

一些分析人士称，欧美大陆之间的大西洋岛国--冰岛战略位置非常重要，且邻近多国竞相提出资源诉求的北极地区，因此不能忽略黄怒波购地交易可能产生的安全疑虑。

布鲁塞尔当代中国研究所研究主管霍尔斯拉格(Jonathan Holslag)称：“此项在冰岛投资项目或是民间行为，但它确实符合(中国政府)在海外收购土地、原材料和技术等战略资产的政策方针。”

这次民间购地交易引发的喧嚣凸显很多国家，尤其是西方国家对中国的疑虑益发加深。

黄怒波称，“这是西方对中国的误读，中国所做的每一件事，无论是国家抑或是个人所为，他们都会将其视为‘中国威胁’的一部分。这就像以前如何对待日本一样。”（完）