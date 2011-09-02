《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月2日电---以下为法国兴业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:应会延续从1.4550至1.4105/10支撑区域的修正性下跌走势,之後再掉头上行.

欧元/日圆:108.95/109.00的支撑区域应会限制任何的进一步下跌走势,并迫使欧元重新回到111.85/95的阻力区域.

美元/日圆:可能重返上周高位77.70,或甚至回到暂时性下跌通道的上端(通道上轨本周运行至79.00),之後将回到关键的76.25/30区域.

英镑/美元:已在1.6100/10区域前转为上涨,但必须重新回到1.6210水准上方,才能减弱短期下行风险.

美元/加元:在再次走升前应会重新跌回0.9710加元,或甚至小幅跌回0.9640/50的支撑区域.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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