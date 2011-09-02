《快速分析》中国商行债券托管量连续四月增加,因新债发行量大且收益高

* 中国商业银行8月债券托管量连续第四月增加

* 因当月前半段资金面宽松,且地方债密集发行

* 由于保费收入增长缓慢,保险机构托管量继续减少

路透上海9月2日电---中国商业银行8月债券托管量连续第四个月增加,因当月前半段资金面偏松且海外经济动荡致使避险情绪升温,包括银行、基金等在内的机构加大了债券配置力度.此外,8月另有四期地方债密集发行,机构被动增持量亦大.

然而,因保费收入增长放缓,作为债市另一主要投资主体--保险机构当月债券托管量连续第二个月减少.

"(8月)前半个月资金面还是挺松的,收益率也比较合适,加上新债发的也比较多,所以银行增持并不奇怪,只不过因为央票到期量大,所以增持幅度不及上个月."北京一券商交易员称.

至于基金公司的增持,她认为,可能与近期股市表现不佳,促使其增加债券配置有关.

她并指出,在升息周期里面,保险资产收益并不高,加之银保监管新政对于保险公司保费收入增长带来负面作用,保险机构偿付压力增大,对外投资必然会受到一定影响.

中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,8月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.16万亿(兆)元人民币,当月增加1,142亿元,连续第四个月净增持.

8月份,中国财政部共代理招标四期地方政府债券,发行量为922.6亿元.

数据并显示,8月发行债券5,769亿元,当月末债券托管量为20.82万亿元,较上月增加864亿元.其中,基金公司、保险机构的债券托管量分别是增加了533.13万亿元和减少了251.64万亿元.

中国保监会数据显示,截至7月末,保险业实现原保费收入9,055亿元,7月新增原保费收入999亿元,6月达1,289亿元,环比增速明显放缓.[ID:nCN1937595]

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)