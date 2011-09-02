《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦9月2日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日出现更多下行走势,跌穿相当重要的1.4327水准.跌破并收在支撑位(及7月支撑线)下方,暗示未来可能进一步走低,不过今日跌幅或限于1.4200.从1.4200的费波纳奇延伸点位料有一波反弹走势.若周线收在1.4327下方,则也将形成一个偏空的周线反转K线形态(这里被视为下跌延续形态).

欧元/日圆:随着109.90被跌破,我们的看空观点得到进一步映证,我们目前等待测试b浪低点的关键支撑位,以及通往下一个更为重要的关键支撑的阻力位106.50的阻力.跌破109.03也意味着中线停止单可下移至111.95.

澳元/美元:大幅缩量的三浪上涨形态在昨日高位上方见顶,加之55日移动均线区间,均预示着始于8月初的修正性反弹已告一段落.因此我们认为目前下行风险正在不断增长.应该趁早在目前水平与1.0725之间附近做空,停止位设在1.0755上方.

纽约 当日 今年来 2010年

0748GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4226 1.4258 -0.22 +6.35 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.80 76.90 -0.13 -5.36 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 109.21 109.72 -0.46 +0.56 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.7852 0.7953 -1.27 -15.89 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6192 1.6180 +0.07 +3.80 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9778 0.9759 +0.19 -1.90 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0691 1.0720 -0.27 +4.78 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8496 0.8506 -0.12 +9.05 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.050 82.540 -0.59 -1.23 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 65.230 65.450 -0.34 +3.13 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 124.32 124.51 -0.15 -1.85 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2571 1.2603 -0.25 -4.16 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 丁琦; 审校 王洋

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