《企业看点》--9月2日财务活动报导摘要(更新版)

(新增前两则报导)

路透班加罗尔9月2日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 华尔街日本引述消息人士报导,美国制药商礼来(Eli Lilly)(LLY.N)正在与土耳其非专利药公司Mustafa Nevzat(MN Pharmaceuticals)进行合作谈判,也可能对该土耳其公司进行投资.[ID:nL4E7K20FL]

* 一家报纸引述葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)的话报导,德国汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)应该考虑投资处于困境中的葡萄牙国有航空公司TAP,TAP将被私有化.[ID:nL5E7K206N]

* 据金融时报报导,葛兰素史克(GSK.L)标售非核心的非处方药业务,若干私募基金和战略买家进入第二轮竞标.[ID:nL6E7K2001]

* 金融时报报导,伦敦证交所(LSE.L)提出收购LCH.Clearnet的多数股权.[ID:nL6E7K2000]

* 据华尔街日报援引知情消息人士报导,两年前走出破产保护的美国糕点批发商Hostess Brands Inc再次聘请顾问进行重组.[ID:nN1E780211]

* 洛杉矶时报援引两位知情人士报导,Bill Burke和部分其他投资者向破产的洛杉矶道奇棒球队的所有人Frank McCourt发出12亿美元的收购要约.[ID:nL4E7K203L]

* 中国21世纪经济报 道周五引述接近国有大行的人士透露,截至8月29日,四大国有银行8月新增贷款1,400多亿元人民币.据此测算,当月全部金融机构新增贷款可能在3,500-4,500亿元之间. [ID:nCN1940643]

* 据彭博周四援引四位知情人士报导,American ApparelAPP.A正在与数位投资者进行谈判,希望最多融资1.6亿美元,其中包括Ron Burkle下属的一家私募股权投资公司.[ID:nN1E7801Z7]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)