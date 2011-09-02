〔全球金融〕巴克莱资本将摩根士丹利银行家招入麾下--消息

路透香港9月2日电---两名消息人士告诉路透,英国投行巴克莱资本国际已挖走摩根士丹利(MS.N)驻欧洲的银行家Andrew Richards,来主管该行在亚太地区的私募股权业务.

Richards将在巴克莱担任常务董事,预计将填补Takumi Tanaka今年稍早离任後一直存在的职位空缺.

汤森路透数据显示,亚洲私募股权投资规模今年迄今增长38%,达到172亿美元.

巴克莱(BARC.L)与摩根士丹利均拒绝置评.

私募股权投资规模在中国与印度尤其增长迅速,私募基金也正在招兵买马.

中国在这些私募股权投资中占据了主要份额.包括黑石集团(BX.N)与德州太平洋集团(TPG)[TPG.UL]在内的全球企业,以及像摩根士丹利与高盛(GS.N)等投行,都已在中国设立私募股权业务,这进一步加剧了对交易及人员的竞争.(完)