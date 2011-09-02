〔全球金融〕巴克莱资本将摩根士丹利银行家招入麾下--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月2日电---两名消息人士告诉路透,英国投行巴克莱资本国际已挖走摩根士丹利(MS.N)驻欧洲的银行家Andrew Richards,来主管该行在亚太地区的私募股权业务.
Richards将在巴克莱担任常务董事,预计将填补Takumi Tanaka今年稍早离任後一直存在的职位空缺.
汤森路透数据显示,亚洲私募股权投资规模今年迄今增长38%,达到172亿美元.
巴克莱(BARC.L)与摩根士丹利均拒绝置评.
私募股权投资规模在中国与印度尤其增长迅速,私募基金也正在招兵买马.
中国在这些私募股权投资中占据了主要份额.包括黑石集团(BX.N)与德州太平洋集团(TPG)[TPG.UL]在内的全球企业,以及像摩根士丹利与高盛(GS.N)等投行,都已在中国设立私募股权业务,这进一步加剧了对交易及人员的竞争.(完)
--编译 隋芬;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。