〔韩国汇市〕韩元/美元创五个月来最大周涨幅,公债价格走坚

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月2日电---韩国韩元兑美元周五小幅下滑,此前曾连涨五天.但韩元本周录得3月底以来最大周涨幅,受助于资金流入国内股市和债市.
韩元KRW=一直在从8月初的全球市场挫跌态势中反弹,但较8月1日触及的三年高位仍低1.3%.
韩元兑美元KRW=KFTC本周上涨1.8%,创3月底以来的最大周涨幅.3月最後一周韩元兑美元上涨了2.1%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。