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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 16:00 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元创五个月来最大周涨幅,公债价格走坚

路透首尔9月2日电---韩国韩元兑美元周五小幅下滑,此前曾连涨五天.但韩元本周录得3月底以来最大周涨幅,受助于资金流入国内股市和债市.

韩元KRW=一直在从8月初的全球市场挫跌态势中反弹,但较8月1日触及的三年高位仍低1.3%.

韩元兑美元KRW=KFTC本周上涨1.8%,创3月底以来的最大周涨幅.3月最後一周韩元兑美元上涨了2.1%.

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