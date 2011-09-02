普京称国家不应干涉网络言论自由

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月1日电---俄罗斯总理普京周四称，当今各国不应对网络言论自由设限。这明显是想打消民众对大选前政府可能打压异己言论的顾虑。
普京明确表示，政府拥有限制网络自由的办法，但暗示这样做是不道德的。普京正考虑2012年再度竞选总统。
据俄罗斯多家新闻机构报导，普京在开学首日到访一所中学，他对学生表示：“国家总是有能力进行控制的，但问题是……国家是否有权力进行干涉。”
“在当今世界，你不能对任何事情设限，而应让网络有效运作。”他明显是在暗示，政府应更好地利用网络，应对来自互联网上的批评。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌/王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。