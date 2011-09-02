更正:《外汇动态》交易员正为欧元/美元跌穿1.4200及进一步跌向1.4布仓

(因英文原文有误,美国非农就业数据的公布时间应为"1230GMT",非"1330GMT")

0805GMT--交易员正在为欧元/美元跌穿1.4200美元及进一步跌向1.4000美元布仓,他们称在1230GMT美国非农就业数据出炉前,欧元/美元可能如此下跌.

有传闻称,亚洲主权投资者正在买入欧元以保护介于1.42和1.46之间的双边碰触失效选择权障碍,该传闻目前正支撑欧元走势.

停止单挂在1.42美元下方,关注点亦落在1.4194美元,即7-8月升势的50%回档位.

欧元/美元现汇EUR=最新报1.4232美元,下跌0.2%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]