〔中国票据市场〕转贴利率续盘整,准备金缴款等料令票市利率存升压

路透上海/北京9月2日电---中国票据市场转贴利率周五继续盘整,收票机构仍寥寥无几.业内人士表示,下周即将开启的保证金等存款上缴准备金及季末效应等因素将增加银行机构的资金需求,可能会推动票市利率有上行压力,但料涨幅有限.

业内人士并指出,9月份银行承兑汇票到期较多,这会暂时增加兑付行的资金需求及信贷额度压力,但兑付完成後空出了信贷额度,从而给票市短期波动带来不确定性.但全月来看,票据会计科目规范和日均贷存比考核等监管严格,会令票市承压.

"(利率)今天和昨天基本差不多,报价机构也很少,估计上都在观望吧."东北一银行交易员称.

她并表示,保证金缴准备金为分阶段进行,对资金面的影响也需要时间释放,这对票市利率有推升动力,但考虑到票据利率已接近历史高位及市场需求等因素,料上升空间不大.

华南一银行交易员则还表示,票据市场有价无市持续已久,与资金面关联度弱于信贷额度影响,在实际成交中,转贴利率未必会因资金面暂时紧张而上涨.

中国银行间市场七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周五早盘仍走低,因大型银行此前为应对下周一(5日)准备金缴款准备较为充分,且市场流动性整体略显宽松.交易员同时表示,由于本月资金需求因素较多,如15日中小机构保证金缴准备金,可能有大盘股可转债发行,以及季末效应等,令9月整体资金面状况并不容乐观. [ID:nCN1941181]

路透上周五援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为下月5日.[ID:nCN1927391]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.8295/8.3688 9.2095/8.7499 9.6384/8.8584

上日 8.8233/8.3544 9.2045/8.7451 9.6324/8.8344

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变动 +0.62/+1.44 +0.50/+0.48 +0.60/+2.40

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价微跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5246%,较上日6.5360%微弱下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3756/3.3006 3.4818/3.4042

上日 3.3534/3.2784 3.4606/3.3760

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)