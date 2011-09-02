〔欧元区经济〕7月通胀压力小幅升高,因德国和意大利的通胀升温--ECRI

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月2日电---根据美国经济周期研究所(ECRI)一项预测通胀趋势的指标,欧元区7月通胀压力小幅升高,因德国和意大利的通胀水平增加,6月时该指标曾触及七个月低位.
ECRI的7月欧元区未来通膨指标(EZFIG)升至101.1,6月时为100.5.
ECRI首席运营官Lakshman Achuthan称,"欧元区通胀率已从春季高位跌落,这符合EZFIG的下行趋势.同时,尽管EZFIG最近有上扬,但EZFIG仍在4月所及31个月高位的下方."
"这麽看来,欧元区通胀压力仍处于缓和的趋势."
通胀趋势表明,欧洲最大经济体--德国和意大利的物价压力上升,但是法国和西班牙的物价压力略微缓解.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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