〔欧元区经济〕7月通胀压力小幅升高,因德国和意大利的通胀升温--ECRI

路透9月2日电---根据美国经济周期研究所(ECRI)一项预测通胀趋势的指标,欧元区7月通胀压力小幅升高,因德国和意大利的通胀水平增加,6月时该指标曾触及七个月低位.

ECRI的7月欧元区未来通膨指标(EZFIG)升至101.1,6月时为100.5.

ECRI首席运营官Lakshman Achuthan称,"欧元区通胀率已从春季高位跌落,这符合EZFIG的下行趋势.同时,尽管EZFIG最近有上扬,但EZFIG仍在4月所及31个月高位的下方."

"这麽看来,欧元区通胀压力仍处于缓和的趋势."

通胀趋势表明,欧洲最大经济体--德国和意大利的物价压力上升,但是法国和西班牙的物价压力略微缓解.(完)