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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 16:46 BJT

〔欧洲股市〕早盘延续跌势,关注美国非农就业数据

路透伦敦9月2日电---欧洲股市周五早盘延续跌势,之後将有备受关注的美国非农就业数据公布,分析师称若该数据表现疲弱,则可能增强对经济将陷入衰退的担忧,甚至进一步打压股市.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌幅扩大至2%;德国股市DAX指数.GDAXI下挫3%,法国股市CAC 40.GDAXI指数下跌2.6%;西班牙股市IBEX 35指数.IBEX挫跌2.6%,意大利股市FTSE MIB指数.FTMIB跌2.5%.(完)

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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