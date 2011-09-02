〔亚洲橡胶〕东京期胶追随油价跌势,市场关注美国非农就业数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月2日电---东京主要期胶合约周五下滑,追随油价的跌势,因投资者担心欧洲经济,并在等待今日稍晚的美国就业数据,借以研判美国经济状况.
东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶2月合约<0#2JRU:>下跌4.4日圆,或1.2%,结算价报每公斤369.5日圆.
本周期胶上涨1.9%,为连续第二周上涨,并且是七周来最大周度涨幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。