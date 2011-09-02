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亚洲 | 2011年 9月 2日 星期五 16:37 BJT

〔亚洲橡胶〕东京期胶追随油价跌势,市场关注美国非农就业数据

路透东京9月2日电---东京主要期胶合约周五下滑,追随油价的跌势,因投资者担心欧洲经济,并在等待今日稍晚的美国就业数据,借以研判美国经济状况.

东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶2月合约<0#2JRU:>下跌4.4日圆,或1.2%,结算价报每公斤369.5日圆.

本周期胶上涨1.9%,为连续第二周上涨,并且是七周来最大周度涨幅.

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