〔中国金融〕新疆的城商行和农信社存准率低于大型银行--央行官员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月2日电---中国央行副行长马德伦周五称,新疆辖内城市商业银行、农村信用社分别执行比大型商业银行低2个和6个百分点的存款准备金率;资产规模较小、涉农贷款比例较高的农信社执行比大型银行低7个百分点的存款准备金率.
刊登在央行网站上的新闻稿表示,将指导支持新疆地区企业通过银行间市场进行债券融资.积极鼓励符合条件的新疆地区企业在银行间市场发行短期融资券、中期票据,大力发展符合中小企业特点的集合债券和集合票据.
"(将)保持政策的连续性,加大金融对新疆的支持力度."马德伦说.
他并表示,将稳步推进新疆跨境贸易和跨境直接投资人民币结算试点,积极支持新疆扩大对外开放和发展边境贸易.跨境贸易人民币结算地区已扩大到全国,新疆开展出口货物贸易人民币结算的境外地域范围,从毗邻国家扩展到境外所有国家和地区.
今年稍早有消息人士透露,中国央行实施的动态调整差别存款准备金率,已由此前的全国性金融机构扩展到地方法人银行.有超过20家农村信用社被列入其中.[ID:nCH0099192]
在中国央行连续上调准备金率之後,目前大型金融机构存款准备金率已达21.5%的历史高位.(完)
--发稿 谢衡; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。