〔中国金融〕新疆的城商行和农信社存准率低于大型银行--央行官员

路透北京9月2日电---中国央行副行长马德伦周五称,新疆辖内城市商业银行、农村信用社分别执行比大型商业银行低2个和6个百分点的存款准备金率;资产规模较小、涉农贷款比例较高的农信社执行比大型银行低7个百分点的存款准备金率.

刊登在央行网站上的新闻稿表示,将指导支持新疆地区企业通过银行间市场进行债券融资.积极鼓励符合条件的新疆地区企业在银行间市场发行短期融资券、中期票据,大力发展符合中小企业特点的集合债券和集合票据.

"(将)保持政策的连续性,加大金融对新疆的支持力度."马德伦说.

他并表示,将稳步推进新疆跨境贸易和跨境直接投资人民币结算试点,积极支持新疆扩大对外开放和发展边境贸易.跨境贸易人民币结算地区已扩大到全国,新疆开展出口货物贸易人民币结算的境外地域范围,从毗邻国家扩展到境外所有国家和地区.

今年稍早有消息人士透露,中国央行实施的动态调整差别存款准备金率,已由此前的全国性金融机构扩展到地方法人银行.有超过20家农村信用社被列入其中.[ID:nCH0099192]

在中国央行连续上调准备金率之後,目前大型金融机构存款准备金率已达21.5%的历史高位.(完)