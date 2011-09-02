〔中国债市〕现券收益率中长端小幅下行,後市表现仍需关注资金面动向

路透上海9月2日电---中国银行间债市现券收益率周五中长端小幅下行,因资金相对宽松,且较高收益率水平吸引到试探性买盘.交易员表示,货币政策未来料趋于稳定,影响债市的因素将主要是资金面动向.

他们进一步指出,年内宏观调控保持目前力度,这其实有利于未来通胀压力的回落.不确定性在于央行公开市场能否继续投放资金、外汇占款多寡、银行季末年末考核,以及大额转债发行等因素对资金面造成的扰动.

上海一位券商交易员称,"这几天资金面都还可以,下周一虽是大行首批缴款,但量并不大,我相信应该是准备好了."

她表示,不好判断的是整个9月份的资金状况,因为影响因素和不确定性太多,只能一步步去观察.至于政策面,在温总理表态之後,加码或者放松的可能性都不大了.

中国总理温家宝日前重申了"稳物价"仍是宏观调控首要任务,且对经济增长放缓并未显出过多担忧.分析人士认为,货币政策未来更可能进入稳定期,不放松也不收紧,由此不确定性将大大降低,调控重点将是已有政策的落实,包括抑制房价挥出的一轮轮重拳.[ID:nCN1936365]

路透上周五援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴.其中六大行首批上缴为9月5日,其他金融机构首批上缴为9月15日.[ID:nCN1927391]

中国银行间市场七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS周五仍走低,因大型银行此前为应对下周一(5日)准备金缴款准备较为充分,且市场流动性整体略显宽松.[CN/CN]

剩馀期限近0.23年的固息金融债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.2533元,对应收益率3.5744%,成交162.53亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.4729 4.2140

上日 3.4056 4.7539

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9049/3.8309

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8270/3.7684

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.3877/4.3057

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