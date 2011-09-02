〔中国行业〕广西北部湾港力争2015年总吞吐能力达3.36亿吨--新华

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月2日电---新华周五报导称,中国广西争取将北部湾港努力建成区域性国际航运中心,到2015年,力争新增吞吐能力2.15亿吨,总吞吐能力达到3.36亿吨.
报导称,广西北部湾港包括防城港、钦州港、北海港等三个港口,随着中国-东盟自贸区建设的深入推进与北部湾经济区的快速发展,广西北部湾港近年发展势头迅猛,在"十二五"(2011-2015年)期间其还将大力推进深水航道、专业化大能力泊位及集装箱码头建设.
预计到2015年,防城港域将新增吞吐能力8,100万吨,总吞吐能力达到1.32亿吨;钦州港域将新增吞吐能力6,500万吨,总吞吐能力达到1.08亿吨;北海港域将新增吞吐能力7,000万吨,总吞吐能力达到0.96亿吨.
报导还称,十二五期间广西还将完善 石油、煤炭、矿石、粮食等大宗货物和集装箱国内外中转运输体系,大力引进国内外大型港航企业,自主建设和经营港口码头等,并增开海运航线航班,扩大港口吞吐量.
2011年上半年,广西北部湾港完成货物吞吐量7,009万吨,创历史新高,同比增长31.18%,其中北海、钦州、防城港3个港域分别完 成货物吞吐量718.61万吨、2,239.32万吨、4,051.21万吨.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。