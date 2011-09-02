〔中国行业〕广西北部湾港力争2015年总吞吐能力达3.36亿吨--新华

报导称,广西北部湾港包括防城港、钦州港、北海港等三个港口,随着中国-东盟自贸区建设的深入推进与北部湾经济区的快速发展,广西北部湾港近年发展势头迅猛,在"十二五"(2011-2015年)期间其还将大力推进深水航道、专业化大能力泊位及集装箱码头建设.