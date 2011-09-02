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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 17:03 BJT

〔国际油市〕美国原油期货一度下跌逾1美元至每桶87.90美元

路透伦敦9月2日电---美国原油期货周五下跌1美元.市场紧张地等待美国就业数据,寻找美国能否避免衰退的新迹象.

0848GMT,布兰特原油LCOc1下跌0.85美元,报每桶113.44美元.美国原油CLc1下滑0.98美元,报每桶87.95美元.美国原油一度低见87.90,较前日收盘价下跌逾1美元.(完)

--编译 李富强;审校 张涛

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