〔国际油市〕美国原油期货一度下跌逾1美元至每桶87.90美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月2日电---美国原油期货周五下跌1美元.市场紧张地等待美国就业数据,寻找美国能否避免衰退的新迹象.
0848GMT,布兰特原油LCOc1下跌0.85美元,报每桶113.44美元.美国原油CLc1下滑0.98美元,报每桶87.95美元.美国原油一度低见87.90,较前日收盘价下跌逾1美元.(完)
--编译 李富强;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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