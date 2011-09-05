《热点透视》中国小股票IPO热让大行业务骤然遇冷

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 丁琦

路透香港9月2日电---中国的首次公开发行(IPO)市场现在信奉"小者为美"的标准,这使得中金公司和高盛(GS.N)等大型承销商至今颗粒无收.2011年至今,IPO重心已转移至国内的二板市场,这对灵活的小型承销商更为有利.今年以来,深圳中小板和创业板的股权融资规模已超出上海市场一倍.大型投行亟需调整策略.

除了瑞银UBSN.VX和德意志银行(DBKGn.DE)外,其它合资券商今年尚未做成一单IPO。甚至连国内巨头中金公司也是如此.而去年此时,中金还以11笔承销交易位列各承销商之首.两家总部位于深圳的小型券商--平安证券和国信证券则蹿升至前列.这两家公司总共承销了48宗交易，占到今年300亿美元的行业承销金额的22%.

这反映出国内IPO市场的变化.像去年农业银行(601288.SS)上市融资100亿美元这样的大型交易如今已难觅踪迹,因中国多数大型国有企业现都已上市.今年最大的IPO华锐风电(601558.SS)规模仅为14亿美元.融资需求正在转向小型民营企业,因为之前国企相对中小民企有优势优先权。而且中小盘股票也受到国内庞大的散户投资者群体的青睐.

从收益角度而言,规模较小的承销交易对投行来说正变得愈发诱人,上海市场的IPO平均规模是深圳创业板的3.5倍,但承销费用却并不与此成比例.小规模IPO的承销费率为4-5%,而最大型IPO的费率约为2%.从经济角度看,一宗主板大型IPO的承销费用要比二板市场的平均高出40%,也存在更大地发布出去需要投行自己兜底的风险.

大型投行未来或须不该因为上市金额不大而不为.大行人士须花费更多的时间和精力去外地争取小型客户.而国际性大投行也可能更加慷慨地与国内的合资夥伴分享其全球资源.由于外方只持有合资公司的少数股权,它们常常不愿这麽做.国际大投行们也可以不改变,等待大型交易重新成为热点.只不过到了那时,那些比他们弱小的竞争对手恐怕已经发展壮大起来了.(完)