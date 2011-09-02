《外汇动态》英国公布PMI数据後英镑下跌,美国就业数据非常关键

0846GMT---英镑/美元GBP=D4小幅走低,此前公布的英国8月建筑业PMI为52.6且符合预估,行业活动扩张步伐为12月以来最弱[ID:nL9E7F803K].英镑/美元在数据公布前为1.6195,数据公布後跌至1.6185.