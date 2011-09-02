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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 16:58 BJT

《外汇动态》英国公布PMI数据後英镑下跌,美国就业数据非常关键

0846GMT---英镑/美元GBP=D4小幅走低,此前公布的英国8月建筑业PMI为52.6且符合预估,行业活动扩张步伐为12月以来最弱[ID:nL9E7F803K].英镑/美元在数据公布前为1.6195,数据公布後跌至1.6185.

欧元/英镑EURGBP=D4小幅上涨至0.87965英镑,数据公布前为0.8787.传言0.8825上方存在卖盘,料将欧元/英镑限制在区间内.

交易商称,美国非农就业数据料影响英镑/美元,1.6230美元上方有卖盘.(完)

--编译 李富强;审校 隋芬

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