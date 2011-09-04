(重温稿)〔路透调查〕台湾8月CPI年增率料持稳于1.50%,央行9月或仍将决议升息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
公布项目:台湾8月消费者物价指数(CPI)
公布时间:9月5日(周一)0800GMT
路透预估(较上年同期变动百分比):
预估中值 预估区间 7月 6月 调查家数
+1.50 +1.35至+1.78 +1.32 +1.93 11
观察重点:
--政府已将今年通膨预估由1.89%降至1.59%,因西方经济体状况不佳,令台湾外销需求放缓且拖累价格.[ID:nCT0473197]
--央行于今年稍早警告通膨对物价稳定造成威胁,且已两度调高利率,最近在6月30日升息12.5个基点至1.875%.
尽管央行仍关注全球商品及食品价格高涨的情况,但近期采购经理人指数(PMI)显示制造业衰退,令市场再度传言央行在9月30日或12月会议中可能决议维持利率不变.[ID:nCT0394112]
--7月CPI低于预期,且远低于6月所创1.93%的年内高位,因食品价格涨势被个人电脑、交通及消费电子产品跌价所抵销.[ID:nCT0387616]
--7月出口及外销订单展现出经济的韧性,政府亦调高今年国内生产总值(GDP)预估.而公务员加薪则可能开始增添通膨压力.
--在纷杂的讯号当中,多数分析师仍然认为央行9月30日会中很有可能将利率调高12.5个基点至2.0%.
--台湾通膨状况仍较本地区其它经济体来得温和,政府采取控制燃料价格等措施,加上台币升值,部分遏制了通膨.
身为电子出口大国的韩国8月通膨窜升至三年高位5.3%[ID:nCN1937557],泰国达到4.29%[ID:nCN1938465];而新加坡央行则表示,未来数月CPI同比涨幅料维持在5%以上[ID:nCT0394506].
**市场反应**
台股.TWII和台币TWD=TP不太可能对数据作出反应,除非数值远超或远低于预估.(完)
--编译 龚芳;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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