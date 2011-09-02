《外汇动态》德意志银行称欧元下档风险增加

0854GMT--德意志银行益发看空欧元,因为利差、主权债利差及期权市场风险逆转指标均显示,欧元/美元面临很大的下档风险.该行亦建议以英镑融资.

"我们一直认为,英镑是结构性疲弱,而且考虑到英镑缺乏避险特质,我们相信,英镑可能稳定偏空,即使是在避险气氛下,"分析师报告称,"建议卖出英镑兑10国集团(G10)货币,英镑兑美元和欧元除外."(完)