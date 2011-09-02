版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 17:18 BJT

《外汇动态》德意志银行称欧元下档风险增加

0854GMT--德意志银行益发看空欧元,因为利差、主权债利差及期权市场风险逆转指标均显示,欧元/美元面临很大的下档风险.该行亦建议以英镑融资.

"我们一直认为,英镑是结构性疲弱,而且考虑到英镑缺乏避险特质,我们相信,英镑可能稳定偏空,即使是在避险气氛下,"分析师报告称,"建议卖出英镑兑10国集团(G10)货币,英镑兑美元和欧元除外."(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐