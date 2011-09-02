〔表格〕欧元区7月PPI较前月升0.5%,较上年同期上升6.1%--欧盟统计局

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透布鲁塞尔9月2日电---欧盟统计局周五公布,欧元区7月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.5%,较上年同期上升6.1%,符合路透调查预估.
以下为具体数据(变动百分比,%):
路透调查
11年7月 预估中值 11年6月 11年5月 11年4月
全部产业 月率 0.5 0.5* 0.0 -0.2 0.9
(不计入建筑业) 年率 6.1 6.1** 5.9 6.2 6.8
全部产业 月率 0.1 0.1 0.2 0.5
(不计入建筑&能源业) 年率 4.1 4.1 4.2 4.5
半成品 月率 0.2 0.0 0.2 0.6
年率 6.3 6.3 6.6 7.3
能源 月率 1.5 -0.4 -1.1 2.0
年率 11.9 10.7 11.8 13.2
资本财 月率 -0.1 0.3 0.0 0.2
年率 1.4 1.4 1.2 1.4
耐用消费品 月率 0.0 0.1 0.1 0.2
年率 1.8 1.8 1.9 2.0
非耐用消费品 月率 0.2 0.1 0.3 0.6
年率 3.6 3.7 3.8 3.5
* 接受路透访问的21位分析师预估区间:-0.1-0.9
**接受路透访问的24位分析师预估区间: 5.6-6.6
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--编译 隋芬;审校 王洋
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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