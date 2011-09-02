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市场报道 | 2011年 9月 2日 星期五 17:14 BJT

〔表格〕欧元区7月PPI较前月升0.5%,较上年同期上升6.1%--欧盟统计局

路透布鲁塞尔9月2日电---欧盟统计局周五公布,欧元区7月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.5%,较上年同期上升6.1%,符合路透调查预估.

以下为具体数据(变动百分比,%):

路透调查

11年7月 预估中值 11年6月 11年5月 11年4月

全部产业 月率 0.5 0.5* 0.0 -0.2 0.9

(不计入建筑业) 年率 6.1 6.1** 5.9 6.2 6.8

全部产业 月率 0.1 0.1 0.2 0.5

(不计入建筑&能源业) 年率 4.1 4.1 4.2 4.5

半成品 月率 0.2 0.0 0.2 0.6

年率 6.3 6.3 6.6 7.3

能源 月率 1.5 -0.4 -1.1 2.0

年率 11.9 10.7 11.8 13.2

资本财 月率 -0.1 0.3 0.0 0.2

年率 1.4 1.4 1.2 1.4

耐用消费品 月率 0.0 0.1 0.1 0.2

年率 1.8 1.8 1.9 2.0

非耐用消费品 月率 0.2 0.1 0.3 0.6

年率 3.6 3.7 3.8 3.5

* 接受路透访问的21位分析师预估区间:-0.1-0.9

**接受路透访问的24位分析师预估区间: 5.6-6.6

参看更多细节,可点选欧盟网站,网址为(here)

浏览欧元区数据相关新闻,请点选[EUROPE-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 隋芬;审校 王洋

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