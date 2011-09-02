〔欧洲汇市〕欧元/瑞郎日内扩大跌幅至逾2%,但无瑞士央行干预迹象

路透伦敦9月2日电---欧元兑瑞郎周五扩大跌幅,在远汇市场上几乎没有任何瑞士央行干预的迹象,市场对欧元区债务危机的忧虑加剧,而且欧洲股市下挫,均助力对瑞郎的买盘.

交易商称,据传宏观基金的卖盘在电子交易平台(EBS)上将欧元/瑞郎EURCHF=压低逾2%至1.1097瑞郎.美元/瑞郎CHF=亦跌2%至0.7795瑞郎,此前交易商称据传有来自一家大型欧系银行的卖盘.(完)