北京研究重点路段收取拥堵费方案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月2日电---新华网周五报导称，北京计划在重点路段徵收交通拥堵费，鼓励市民购买新能源汽车，以缓解堵车和污染问题。
新华社称，根据周四发布的规划方案，官员希望通过徵收拥堵费，鼓励更多居民选择公交出行。
报导并未透露拥堵费徵收细节及方式。
新华社称，北京拟推出刺激方案，鼓励居民购买电动车等新能源汽车。规划呼吁完善配套设施，新建更多充电站。
2008年奥运会以来，北京已采取多项措施，缓解交通压力，包括根据车牌号每日部分车辆限行。
但政策效果并不明显，北京交通拥堵情况继续恶化。
今年1月起，北京购车需摇号，每月发放2万个车牌。但这只是放缓拥堵速度，此外，数以万计希望买车、却买不到车的居民表示愤怒。
北京还上调停车费，修建平行路段，拓宽部分十字路口，新建地铁线路，希望以此改善交通拥堵情况。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。