〔欧洲金融〕三分之二德国民众反对增加援助,批评总理梅克尔--调查

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透柏林9月2日电---调查显示,三分之二的德国人认为其国会不应对欧元区援助基金批准更多资金,并认同前总理科尔的看法,即梅克尔政府正在损害德国在国外的影响力.
德国国会9月29日将就增强欧元区援助基金的资金能力与职权进行投票,总理梅克尔面临自身党派内的倒戈威胁.
德国国家广播ARD开展的民调显示,68%的德国人认同科尔上周的杂志发言,66%的人认为梅克尔政府已丧失对欧元区危机的"控制".
三分之二的德国人表示,反对向欧洲金融稳定机构(EFSF)授予更多资金,超过半数的人反对推行欧元区共同债券.德国政府目前为止一直对共同债券持强烈反对态度.
64%的受访者认为,欧元区国家应开展更密切的政策协调,显示多数德国人不愿为进一步的援助行动出资,但从更广泛的层面而言,他们对欧元区并不持怀疑态度.(完)
--编译 隋芬;审校 王丽鑫
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