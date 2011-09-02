〔中国能源〕国家海洋局责令康菲中国蓬莱19-3油田全部停产

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月2日电---鉴于蓬莱溢油油田可能会产生新的溢油风险,中国国家海洋局责令康菲中国蓬莱19-3全油田停止回注、停止鉆井、停止油气生产作业.康菲中国需重新编制环境影响报告书,经核准後逐步恢复生产作业.
周五刊登在国家海洋局网站的新闻稿称,海洋局利用日常监测数据并经过现场核查和专家审查,认定康菲公司"两个彻底"没有完成.
新闻稿并称,康菲公司在蓬莱19-3油田长期油气生产开发中,破坏了该采区断层的稳定性,且截止目前对溢油源的彻底封堵没有完成,如维持现有开发方式可能产生新的地层破坏和新的溢油风险.
欲了解更多详情,请点选中国国家海洋局(here)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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