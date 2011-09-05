(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的8月29日-9月2日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS当周围绕6.38附近窄幅震荡,投资者把关注焦点放到了美国周五即

将公布的就业数据上,因为该数据的好坏将增加或者降低美联储推出第三轮量化宽松措施的可

能性,而该措施或令美元承压.[CNY/CN-PMF]

公开市场操作:

--中国央行公开市场连续七周累计净投放2,440亿元人民币,主要原因在于央行扩大准备金缴

存范围政策造成资金面失血;料近期央行仍将维持公开市场净投放,以平衡数量型紧缩调控带

来过于严厉的负面冲击.[CN/MMTCN]

债市:

--银行间债市收益率当周先扬後抑.关于准备金上缴基数扩大的消息周初重击了现券市场,资

金面的悲观预期导致二级市场收益普遍大涨,不过资金价格在短暂冲高後随即回落,表明市场

流动性可能并没有投资者先前预期的那麽糟糕,加之大幅上行後的收益率水平对部分机构已经

有一定吸引力,故令全周收益率涨幅收窄.[CN/CN]

--票据转贴利率本周上涨.受月末因素及保证金上缴准备金等影响,票据转贴利率上行,但市场

交投清淡.本月逢季末,加之日均贷款考核等严格监管料令票市利率仍有升压.[CN/CPCN]

股市:

--沪综指.SSEC全周累计下跌逾3%,在紧缩政策难以松绑、资金面持续紧缩的压力下,市场人

气持续低迷,後三日A股成交额连续刷新逾一年多低位.金融板块特别是银行股因中期业绩亮眼

数度出手护盘,但大盘阴跌趋势已成,後市或继续向下寻找支撑.[.SSCN]

期市:

--沪铜当周小幅走升,受供应忧虑和美国消费者支出等数据支撑,不过中国PMI指数中出口订单

分项下滑,以及美国就业数据公布前的不确定性使得投资者态度谨慎,令到涨幅收窄.沪铜主要

合约SCFc3周五收报67,830元,全周涨390元.[MET/SHCN]

黄金:

--国内黄金价格当周超跌反弹,但投资者在周五稍晚公布关键的美国非农就业岗位数据前维持

谨慎,而近期出炉的经济数据对美国的经济状况发出喜忧参半的信号.国内主要现货金品种

XAU9995=SGEX周五收报378.65元,全周涨10.1元;期金主要合约SHAUZ1收报381.24元,亦大

涨13.44元.(完)