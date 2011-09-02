〔中国金融〕新疆城商行和农信社低存准率为在施政策,非政策放松信号(更新版)

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* 新疆城商行和农信社存准率低于大型银行

* 应为在施政策,不意味货币政策放松--分析师

路透北京9月2日电---中国央行周五在新闻稿中提及,新疆辖内城市商业银行、农村信用社的存款准备金率低于大型银行.分析人士认为,这是央行为了支持新疆跨越式发展已经实施的金融支持,并非新出台的政策,应不意味货币政策放松信号.

央行网站上的新闻稿称,在中央新疆工作座谈会後,央行出台了一系列针对新疆跨越式发展的政策举措,包括新疆辖内城市商业银行、农村信用社分别执行比大型商业银行低2个和6个百分点的存款准备金率;资产规模较小、涉农贷款比例较高的农信社执行比大型银行低7个百分点的存款准备金率.

一位宏观经济分析师表示,这应该是央行在去年中央新疆工作座谈会後就出台的政策,"现在总结并展望一下而已".

在上周中国央行将商业银行保证金存款纳入存款准备金缴存范围後,市场有传为防此举对部分中小银行的流动性造成冲击,故央行近期或会下调部分中小型商业银行的法定准备金比例.但银行人士及分析师周四对路透表示,近期央行料不会下调中小型银行存款准备金率,以避免发出政策放松信号.

"我觉得准备金(存在)地区差异并不奇怪,当年四川地震也实行了地区差别准别金率,"某券商银行业分析师表示.

据此前消息,中国央行实施的动态调整差别存款准备金率,今年稍早已由此前的全国性金融机构扩展到地方法人银行.有超过20家农村信用社被列入其中.[ID:nCH0099192]

分析人士表示,目前是由央行各地的分支机构,负责决定当地的法人银行的差别准备金率,故不同省份或地区所辖法人银行执行的准备金率或各不相同.

在中国央行连续上调准备金率之後,目前大型金融机构存款准备金率已达21.5%的历史高位.

央行副行长马德伦在新闻稿中并表示,其他支持新疆发展的措施还包括指导支持新疆地区企业通过银行间市场进行债券融资.积极鼓励符合条件的新疆地区企业在银行间市场发行短期融资券、中期票据,大力发展符合中小企业特点的集合债券和集合票据.

同时,稳步推进新疆跨境贸易和跨境直接投资人民币结算试点,积极支持新疆扩大对外开放和发展边境贸易.

马德伦并表示,将保持政策的连续性,加大金融对新疆的支持力度.(完)