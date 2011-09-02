〔中国能源〕国家海洋局责令康菲中国蓬莱19-3油田全部停产(更新版)

(新增细节和背景)

* 康菲中国对蓬莱溢油源的彻底封堵没有完成--海洋局

* 责令蓬莱19-3全油田停止回注、停止鉆井、停止油气生产作业

路透北京9月2日电---中国国家海洋局周五表示,康菲中国对蓬莱溢油源的彻底封堵没有完成,本次溢油属于责任事故,责令蓬莱19-3全油田停止回注、停止鉆井、停止油气生产作业.

这意味着这个中国最大的海上油田濒临全面停产.蓬莱19-3油田共7个平台,年产量约840万吨,占整个渤海湾原油产量的20%.此次出现事故为B和C两个平台.

周五刊登在国家海洋局网站的新闻稿称,海洋局利用日常监测数据并经过现场核查和专家审查,认定康菲公司"两个彻底"(即"彻底排查溢油风险点,彻底封堵溢油源")没有完成.

"康菲中国需重新编制环境影响报告书,经核准後逐步恢复生产作业."海洋局表示.

康菲中国周三曾称,已完成中国海洋局的要求,查明并且封堵了溢油源,并表示对渤海湾溢油事件表示歉意,且将承担其责任.[ID:nCN1936181]

海洋局并称,在实施"三停"期间,康菲公司为开展溢油处置的一切作业应在确保安全、确保不再产生新的污染损害的前提下进行;应抓紧制定可行有效的方案并经合作方中国海洋石油总公司认可,主动接受其严格监管.

6月初,中海油(0883.HK)母公司中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.

对于事故原因的认定,海洋局认为"联合调查组认定由于康菲公司没有尽到合理审慎作业者的责任,蓬莱19-3油田溢油事故属于责任事故".海洋局将代表国家对康菲公司提出生态索赔.

海洋局并称,截至8月31日,B平台附近海域集油罩内液体累计回收总量约305立方米,累计污油量约28升.C平台累计清理海底油基泥浆406.5立方米.(完)

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