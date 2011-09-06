《中国数据观测》8月出口增速料上升但进口略降,贸易顺差自高位缩窄

* 公布内容: 8月进出口贸易数据

* 公布时间: 9月10日(周六)

--调查结果:

指标 8月中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 21.6 17.0-30.7 20.4 34.4 22

进口(%) 21.5 18.6-28.0 22.9 35.2 22

贸易顺差(亿美元) 251 175-310 314.8 200.3 21

--数据要点:

路透调查综合20位分析师预测显示,受去年低基数因素影响,8月出口同比增速料略微上升,而国内经济增速放慢以及大宗商品价格自高位缓慢回落,预计带动进口小幅下滑.贸易顺差则料在上月创下30个月高点後缩窄.

尽管出口同比增幅料上升,但由于欧洲复苏仍为银行和债务问题所困,美国经济增长缓慢且失业率居高不下,分析师预计未来几个月出口增速将放缓.

这在最新公布的数据中得到印证,中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)中的出口订单分项指数已降至临界点50以下,汇丰制造业PMI的新出口订单亦连续四个月下滑.而美国供应管理协会(ISM)制造业指数续跌至50.6.

进口方面预计趋稳略降.分析师指出,中国三季度经济增速料有所回落,工业增幅也将有一定下滑,而占据逾40%份额的加工贸易将受出口需求趋弱的影响,进口需求料有所下滑.此外,大宗商品价格较上月缓慢下滑,亦将略微压低进口增速.

不过在调结构促进贸易平衡的大环境下,未来进口前景乐观.中国商务部近日预计,在内需增加、政策支持以及国际市场大宗商品价格上涨的共同因素作用下,未来几个月中国进口增长有望快于出口,贸易平衡将进一步改善,并将出台更多政策鼓励进口.

--市场影响:

若8月出口增速或贸易顺差高于预期,将加大中国央行对冲外汇压力以及人民币升值的压力.人民币兑美元CNY=CFXS近期走势强劲,8月31日并再创汇改以来收盘新高,报6.3782.

若进口增幅明显逊于预期,或将引发对中国经济内需的担忧,而对中国经济敏感的大宗商品,如原油CLc1,期铜CMCU3,以及商品货币澳元AUD=、新西兰元CAD=亦会受到影响.

中国金融市场特别是股市近期对即将公布的各项主要经济数据均保持高度警惕,沪综指.SSEC近期震荡下挫,任何超出预期的数据可能均会造成市况的进一步动荡.

以下为本次路透调查的结果:

机构 出口 进口 贸易顺差

(同比%) (同比%) (10亿美元)

-----------------------------------------------

中国农业银行 30.7 28.0 29.0

澳新银行 20.5 19.6 25.1

交通银行 21.3 22.0 24.0

中银国际 17.0 19.5 20.5

交银国际 28.0 23.5 31.0

美银-美林 21.9 19.2 27.6

建设银行 20.0 21.4 3 22.4

Forecast PTE 20.7 21.8 22.5

海通证券 23.2 22.1 26.1

华融证券 22.1 24.5 28.3

汇丰 17.0 22.0 27.8

华融证券 20.5 22.6 19.6

华宝信托 20.7 20.6 22.0

ING 23.0 21.0 27.0

民生证券 23.9 18.9 30.0

瑞穗证券 19.0 21.6 20.8

华侨银行 22.0 25.0 20.9

领先国际金融资讯 22.0 20.0 26.0

国海证券 18.5 23.5 17.5

上海证券 27.8 25.8 28.0

渣打银行 22.0 20.0 27.0

瑞银 19.8 23.0 19.8 (完)