〔马来西亚期市〕棕榈油期货上扬,追赶其它植物油市场涨势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透雅加达9月2日电---马来西亚棕榈油期货周五上涨1.4%,在此市场逢假期休市期间,其它植物油市场上扬提振了棕榈油期货,但对全球经济形势的担忧限制涨势.
指标11月棕榈油期约KPOc3收报每吨3,050马币(林吉特).稍早,该期约曾触及3,069马币,为8月23日以来最高.
成交量依然清淡,为6,215口,但已自周一的2,862口反弹,周一之後许多市场逢假期休市.
印尼市场本周均休市.
"芝加哥期货交易所(CBOT)本周上扬,"驻印尼的一名棕榈油交易商称,"棕榈油正在追赶其它植物油的涨势."(完)
--编译 许娜;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。