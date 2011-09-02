〔马来西亚期市〕棕榈油期货上扬,追赶其它植物油市场涨势

路透雅加达9月2日电---马来西亚棕榈油期货周五上涨1.4%,在此市场逢假期休市期间,其它植物油市场上扬提振了棕榈油期货,但对全球经济形势的担忧限制涨势.

指标11月棕榈油期约KPOc3收报每吨3,050马币(林吉特).稍早,该期约曾触及3,069马币,为8月23日以来最高.

成交量依然清淡,为6,215口,但已自周一的2,862口反弹,周一之後许多市场逢假期休市.

印尼市场本周均休市.

"芝加哥期货交易所(CBOT)本周上扬,"驻印尼的一名棕榈油交易商称,"棕榈油正在追赶其它植物油的涨势."(完)