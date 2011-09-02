〔中国经济〕中国有能力保持经济平稳发展,对欧元抱有信心--总理

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月2日电---中国总理温家宝周五表示,目前世界经济正处在复杂敏感艰难的时期,但中国有信心,也有能力保持经济平稳较快发展.
据中央电视台报导,温家宝并表示中方对欧洲经济和欧元始终抱有信心,将继续把欧洲作为主要投资对象之一.希望欧方确保中方对欧投资安全.
"中国有信心、有能力保持经济平稳较快发展,为促进世界经济复苏和强劲可持续平衡增长做出应有贡献,"温家宝称.
他并指出,世界各国既要实行有效的负责任的宏观经济政策,有针对性的解决突出问题,同时也要加强合作.欧盟经济稳定关系到世界经济稳定,欧盟经济复苏有利于世界经济复苏.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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