〔伦敦美债〕公债收益率持稳,市场静待美国非农就业报告

路透伦敦9月2日电---美国公债收益率(殖利率)周五在欧洲市场普遍持稳,稍晚美国将公布非农数据,投资者希望从中寻得美国经济能否避免衰退的更多迹象.

美国公债各券种收益率几无变动.两年期公债收益率US2YT=RR持平在0.18%.10年期公债收益率US10YT=RR亦持平在2.14%.30年期公债收益率US30YT=RR小幅走高.一名交易员说,在美国长周末前,人们正调整仓位.