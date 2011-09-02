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债券 | 2011年 9月 2日 星期五 19:32 BJT

〔伦敦美债〕公债收益率持稳,市场静待美国非农就业报告

路透伦敦9月2日电---美国公债收益率(殖利率)周五在欧洲市场普遍持稳,稍晚美国将公布非农数据,投资者希望从中寻得美国经济能否避免衰退的更多迹象.

美国公债各券种收益率几无变动.两年期公债收益率US2YT=RR持平在0.18%.10年期公债收益率US10YT=RR亦持平在2.14%.30年期公债收益率US30YT=RR小幅走高.一名交易员说,在美国长周末前,人们正调整仓位.

路透调查显示,分析师预计美国8月非农就业岗位将增加7.5万个,7月为增加11.7万个.

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