〔中国经济〕中国有能力保持经济平稳发展,对欧元抱有信心--总理(更新版)

中国汇市：人民币早盘跌逾百点，实需购汇仍较多但跌幅应有限
路透上海2月7日 - 人民币兑美元即期 周二早盘下跌逾百点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振客盘买气，短期人民币料仍承压；但是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有限。
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* 中国有能力保持经济平稳发展
* 中方对欧洲经济和欧元有信心
* 将继续把欧洲作为主要投资对象之一
路透北京9月2日电---中国总理温家宝周五表示,目前世界经济正处在复杂、敏感、艰难的时期,但中国有信心,也有能力保持经济平稳较快发展.同时中国对欧洲经济和欧元始终抱有信心.
据中央电视台报导,温家宝并表示,作为欧盟的全面战略夥伴和主要贸易夥伴,中方密切关注欧洲的经济形势;且中国将继续把欧洲作为主要投资对象之一.不过,希望欧方能够确保中方对欧的投资安全.
"中国有信心、有能力保持经济平稳较快发展,为促进世界经济复苏和强劲可持续平衡增长做出应有贡献,"温家宝称.
目前中国所持有欧元资产相当于全部3.2万亿美元外汇储备的四分之一.而近期,欧洲部分国家的债务危机已逐步由希腊扩大至整个欧元区,加剧了市场担忧.
另外,温家宝还指出,世界各国既要实行有效的负责任的宏观经济政策,有针对性的解决突出问题,同时也要加强合作.欧盟出台的一系列缓解债务压力,推进结构改革等措施对于稳定市场,防止形式恶化发挥了重要作用.
"欧盟经济稳定关系到世界经济稳定,欧盟经济复苏有利于世界经济复苏,"他称.
温家宝本周四在官方杂志《求是》发表文章亦称,受美欧等国经济、社会等因素制约,主权债务问题在短期内很难缓解,这将明显拖累世界经济复苏进程.[ID:nCN1937855](完)
--发稿 尹嫄婷/谢衡; 审校 林高丽
路透上海2月7日 - 人民币兑美元即期 周二早盘下跌逾百点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振客盘买气，短期人民币料仍承压；但是否重启跌势，还得看监管层态度，至少美指趋势性走强前，人民币贬值幅度较为有限。
(重发以补齐代码) 路透上海2月7日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微升0.07%至93.82；SDR篮子指数微升至95.41，BIS篮子指数微升至95.04 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.07%，SDR篮子指数跌0.10%，BIS指数跌1.25% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8604 2 欧元 7.3693 317 日圆 6.139 -390 港元 0.8843
路透上海2月7日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周二预计会开在6.8639元附近，较上日贬值约33点。