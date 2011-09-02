〔国际油市〕亚洲航煤较柴油升水跌至七周低位,柴油市场走强

路透新加坡9月2日电---亚洲航煤较柴油升水周五跌至七周低位,因柴油市场走强,此前该产品的东方-西方套利窗口开启.

交易商表示,价差亦收窄,因需求低迷使得航煤市场依旧疲软.根据路透数据,0830GMT,9月航煤较柴油升水下跌0.50美元,至每桶1.15美元.

10月航煤较柴油升水下跌0.60美元,至每桶1.40美元.

"柴油正在走强,因为对欧洲的套利窗口打开,不过航煤套利窗口关闭.但我不确定柴油的坚挺态势能够维持多长时间,因为台塑石化预计将很快开始出口,"驻新加坡的一名馏分油交易商称.

交易商表示,台塑石化(6505.TW)的三个常压蒸馏单元(CDU)均料将在9月上半月恢复生产,其日产54万桶炼厂的出口料将于9月下半月恢复.

0830GMT,柴油9/10月合约跨月价差上涨0.06美元,报每桶正价差0.06美元,同时柴油10月合约裂解价差下跌0.27美元,至每桶较迪拜原油升水18.02美元.

航煤裂解价差下跌0.87美元,至每桶19.42美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 127.40 127.80 127.60 128.70 -1.10 -0.85

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 126.30 126.70 126.50 127.05 -0.55 -0.43

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 127.50 127.90 127.70 128.25 -0.55 -0.43

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 128.20 128.60 128.40 129.00 -0.60 -0.47

9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 126.78 127.33 -0.55 -0.43

10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 126.84 127.45 -0.61 -0.47 (完)